王金平：台灣需冷卻兩岸升溫的爐火

王金平以《中道和平聯盟之倡議》為題發表演說。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）面對美國新局，未來兩岸關係如何應處?中國國民黨前“立法院長”王金平今天在一場座談會上表示，台灣最好的適應方式，就是和大陸在和平穩定的狀態下向前推進發展，且應把握大陸目前尚對兩岸民間交流仍維持開放態度的時候，發揚“小國”的王道精神，冷卻升溫的爐火，以免被溫水煮青蛙，最終不可收拾。



中華中道領導總會今天舉辦“2024中道高峰會”，在該會理事長陳樹邀請下，包括蕭萬長、呂秀蓮和王金平都出席，共同探討如何破解世界亂象，為和平與穩定尋求出路。



王金平在會中以《中道和平聯盟之倡議》為題發表演說。他指出，王道的來源在中國歷史上相當的悠久，它是儒家公認作為君主應該推行的統治的方法，它的核心是以道德與倫理為基礎，實現國家的治理。政治要走中道、社會要走公道。



王金平表示，以孟子的學說來看，兩岸間要走的王道，應是“為仁者為能以大事小，為智者為能以小事大。”



王金平說，對台灣而言，最好的兩岸處理方式，就是師法前人韜光養晦的智慧，和大陸在和平穩定的狀態下向前推進發展。如果在強權博弈情況下，作為勢力比較弱小的一方，強刷存在感，硬把各界的注意力導向自己，實在是沒有必要的舉措。



王金平建議，我們應該把握大陸對兩岸民間交流仍然維持開放態度的時候，包括宗教交流、學校的交流，專題的交流，還有書法、美術、舞蹈、音樂等等，發揚王道精神，冷卻升溫的爐火，以免被溫水煮青蛙，最終不可收拾。



王金平另外提到，中間選民是社會中道力量，必須重視這部分的存在發展，台灣選舉中經常有人主張，影響選舉最大就是中間選民。由於中間選民的存在，使得無論民進黨、國民黨哪個政黨上台執政，都無法採用過於偏激的路線跟做法，溫和路線將持續較長一段時間。



不過，王金平認為，公共政策不是在一個烏托邦中進行，而是在一個充滿利益團體的現實中，設法讓法規的制度與資源分配的天平不朝一端過度的傾斜。與其不切實際的期待一群高高在上的中間選民替社會決定未來，還不如務實的重視這些利益團體，是否擁有對稱的資源與力量，是否會被不實的自信所蒙蔽，是否能在公平的制度下進行競爭。



王金平也批評，尤其是“中選會”在選舉前或選舉時，毫無證據打擊對手、掏空法院的獨立性，放任、攻擊媒體的獨立性、管制媒體、控制所有公共媒體、加強控制網路、威脅企業界停止資助反對黨，對公務系統和“國安”機關能夠施以政治控制，進行不公的選舉劃分，並操縱選舉規則等等，這些都是不當的。