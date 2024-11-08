綠阻陸配任“立委”　稱未上任就就學壞

民進黨黨團幹事長吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月8日電／台灣民眾黨不分區“立委”排名第15位的陸配李貞秀，可望在“2年條款”到時，遞補成為首位陸配“立委”。對此，陸委會強調“公職不能有雙重國籍”，李貞秀則指陸委會應該先裁撤。對此，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤今天批評，還沒當上“立委”就替共產黨說話，也是創下紀錄！



1973年生，現年51歲的李貞秀從湖南嫁到台灣超過30年，從政前曾在多家電子公司工作，育有5名子女，加入民眾黨成為終身黨員，並投入2022地方選舉輔選團隊，之後被提名為不分區“立委”。



民進黨發言人吳崢日前質疑李貞秀仍具有中華人民共和國國籍，將成為“中華民國”歷史上第一個“真的中國人”“立委”，觀看“國家機密”，將有“國安”洩露風險。



民進黨“立院”黨團今日針對時事輿情，由幹事長吳思瑤於“立院”議場前，接受媒體聯訪。



民眾黨不分區“立委”有2年條款，就任滿2年後將辭職，由不分區後續排名遞補；排名第15名的李貞秀近期先擔任“立委”黃國昌助理，為遞補“立委”提前準備。不過，陸委會指出，依據國籍法，公職不能有“雙重國籍”。李貞秀則回嗆，“要我提一個依‘中華民國′《憲法》不承認的‘國家’國籍放棄證明，邏輯上就不合理，除非民進黨完成‘修憲′、承認共產黨政權，否則陸委會根本沒存在的必要，直接併入‘外交部′得了”。並指政府此舉是在打壓陸配、歧視新住民。



媒體詢問此事時，吳思瑤笑說，怎麼一位可能繼任“立委”的民眾黨代表還沒就任就開嗆“國家法律”、要推翻台灣法治？“國籍法”規範的“擔任公職不得有雙重國籍”沒有指涉特定對象、國籍，是所有人都應奉行的“國家法治”。



“我想她要好好做好功課，‘立委′再大也不能‘違憲′、違法。”吳思瑤說，李貞秀也創下紀錄，還沒當上“立委”就學壞，就學“我最大”這種思維，真的不樂見。

