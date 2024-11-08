江啟臣舉辦美國新局座談　韓國瑜現身

啟思民本基金會舉行“美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係”座談會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普將重返白宮執政，中國國民黨籍“立法院副院長”暨啟思民本基金會董事長江啟臣8日在“立院”舉辦論壇，國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台前“外交部長”林永樂、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、和碩董事長童子賢等近百人出席。



江啟臣擔任董事長的啟思民本基金會8日在“立法院”舉行“啟思國際高峰論壇—美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係”座談會，分為兩場次，第一場次主持人為台前“外交部長”、對外關係協會長林永樂，與談人為科克蘭資本董事長楊應超、政治大學外交學系教授黃奎博、資深媒體人陳鳳馨；第二場次主持人為江啟臣，與談人為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、和碩董事長童子賢、美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。國民黨籍“立法院長”韓國瑜、藍委鄭正鈐、羅智強、廖先翔、牛煦庭、葛如鈞、李彥秀、林倩綺、中國文化大學廣告系教授鈕則勳、中華戰略前瞻協會研究員揭仲、國民黨籍台北市議員徐弘庭、各界代表、學生團體等都到場。



韓國瑜抵達時與出席者一一握手，氣氛熱絡。韓國瑜更特別與政大國際關係研究中心的同學們打招呼，不停肯定是台灣的未來希望。



江啟臣表示，很高興大家都熱情來參與這場論壇，全球都關注特朗普選後印太地區、中美台等地緣情勢，尤其感謝韓國瑜抽空在第一、二場次交接時前來致意。隨後眾人開始座談會。