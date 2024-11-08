結緣半世紀　陳建仁赴新竹元培校慶勉勵學生

陳建仁和新竹元培醫大結緣半世紀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月8日電（記者 盧誠輝）前“行政院長”、“中研院”院士陳建仁今日赴新竹元培醫事科技大學祝賀該校60年校慶，陳在致詞時回憶50年前和元培醫大的結緣經過，當時還是研究生的他，因為經濟拮据，所以到元培醫大兼課，也因此和元培醫大結緣半世紀，後來只要元培醫大有活動邀請他，他都會盡可能出席。



新竹元培醫事科技大學今日舉行60周年校慶典禮，包括陳建仁、台灣大學教育系統總校長吳清基等逾200名來賓都到場祝賀。陳建仁致詞時回憶起和新竹元培醫大的結緣經過表示，以前在台大醫學院公共衛生研究所念碩士班的時候，還有當助教的時候，就在元培教流行病學、生物統計和公共衛生。



陳建仁指出，很開心能在元培醫大60周年校慶回到學校，現在學校的環境已跟他50年前在元培教書的印象完全不一樣了，元培醫大至今已有5萬5千個畢業生在台灣各個角落，這也讓曾擔任元培醫大的老師所引以為榮的一件事，直到現在仍有些在元培醫大教過的學生仍跟他一起做研究，並在台灣各個大學擔任教授。



陳建仁最後也勉勵學生說，人活在世上要有3個寶貝，第一是要有勇氣去改變我們可以改變的事情，第二是有智慧去分辨什麼是可以改變和不能改變的事情，第三是要有寧靜的心去去接受那個不能改變的事情，當我們有智慧與勇氣的時候，更重要的是要有慈悲去關懷每一個人。

