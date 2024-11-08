台南市沒收非法養殖小型品種犬　開放認養

台南市動保處8月查獲小型品種犬非法繁殖場，沒收17隻品種犬。11月9日開放認養。（台南市動保處提供） 中評社台南11月8日電／台南市動物防疫保護處於今年8月查獲小型品種犬非法繁殖場，沒收17隻品種犬，除生理狀況尚不適合開放認養的1頭犬隻外，16頭犬隻公告將接受認養。因為詢問民眾很多，今天宣布明天上午9點到15日審議，11點59分開放認養資格網路登記。22日上午10點公開抽籤。



台南市動保處表示，除1隻狀況不適合認養，16隻收容於動物之家善化站，5隻為雄姓，餘11隻為雌性，犬隻年齡約落在青壯年到年老不等（1歲到10歲以上）。經基礎疫苗注射、晶片植入、絕育手術及妥適醫療後，將開放認養。



動保處指出，將於表單登記截止日後篩選符合資格認養人，違反動保法被列為黑名單、具不擬續養紀錄、名下已登記五頭或更多動物、不同意抽籤辦法及結果、不同意個資取用、未滿18歲及資料填寫缺漏或認養評估問卷不足80分者，將判定不具抽籤資格。



台南市動保處副處長洪振凱說，一隻有兩個以上認養登記，將公開抽籤。當日公布抽籤結果，抽籤過程將在“善收的汪哥與喵姐”臉書志工粉絲頁公開全程直播。每隻正取1人、備取4人，中籤者須填寫家訪紀錄表供後續認養追蹤。動物之家還有收容很多其他等家的毛小孩，歡迎到灣裡站（南區省躬里萬年路580巷92號）與善化站（善化區昌隆里東勢寮1～19號）參觀認養。