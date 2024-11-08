遞補“立委”受阻　李貞秀嗆陸委會打壓陸配

陸配李貞秀列入民眾黨不分區“立委”名單。（照片：李貞秀臉書） 中評社台北11月8日電／台灣民眾黨不分區“立委”設“2年條款”，排名第15名的陸配李貞秀2026年有機會遞補成首位中國大陸籍“立委”，不過陸委會昨表示，任公職不能有“雙重國籍”。李貞秀7日在臉書發文反嗆，要她提一個依“中華民國憲法”不承認的“國家”國籍放棄證明，邏輯上就不合理，陸委會應先裁撤。她更嗆民進黨，別再操弄麥卡錫主義，歧視新住民打壓陸配。



1973年生，現年51歲的李貞秀從湖南嫁到台灣超過30年，從政前曾在多家電子公司工作，育有5名子女，加入民眾黨成為終身黨員，並投入2022地方選舉輔選團隊，之後被提名為不分區“立委”。



陸委會副主委兼發言人梁文傑昨指出，兩岸條例只保障參政權，就任公職要回到“國籍法”，“國籍法”規定擔任公職不能有“雙重國籍”。



李貞秀回嗆，懇請民進黨別再操弄麥卡錫主義歧視新住民打壓陸配，她表示，她來台灣生兒育女，在這塊土地扎根超過30年，熱愛台灣、熱愛“中華民國”，“我正正當當生活、規規矩矩繳稅，就這樣，都還能把我當敵人？”



李貞秀說，她跟所有“中華民國”公民一樣，拿的是“中華民國”身分證、出入境唯一僅衹有“中華民國”護照，都必須申辦台胞證才能順利通關出入大陸，她從來不是共產黨員，甚至父母都不曾加入過共產黨。



李貞秀表示，吳崢不當兵、她都沒懷疑吳崢不愛國，她合法依規在這塊土地生活，若有任何危害“國安”事證大可直接舉報移送法辦，不能僅憑無法選擇的出生地就莫須有懷疑陸配賣台，操弄族群歧視。



另外，對於有人要她提出放棄根本不存在的“國籍”證明來自證忠誠，李貞秀表示，今天的“中華民國”，法律規定雙重國籍者從事公職，才必須提出放棄外國國籍聲明，要她提一個依“中華民國憲法”不承認的“國家”國籍放棄證明，邏輯上就不合理。



李貞秀說，除非民進黨完成“修憲”承認共產黨政權，否則陸委會根本沒存在的必要，直接併入“外交部”得了，又或者請“賴政府”自己努力找出李貞秀擁有中華人民共和國護照的證據，否則改天又任意指責她是火星國人，美國人提出放棄國籍證明，她去哪裡找那麼多放棄國籍的證明？



對於梁文傑的回應，李貞秀也在留言處表示，合理程序應該是要先裁撤陸委會。