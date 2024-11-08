韓國瑜談特朗普密切觀察　憂兩岸成麵條狀

韓國瑜致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮執政，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜8日在一場座談會上表示，大家對特朗普當選都是4個字“密切觀察”，台灣安全要靠4條腿；另外他用三個圖形來形容歷來的兩岸、統獨關係：橄欖球、狗骨頭、麵條，他最擔心朝向麵條狀發展，有一頭麵團特別大，好像非獨即統、非統即獨，那將會是全面性威脅，他希望朝向平衡的狗骨頭圖形最好。



韓國瑜出席國民黨籍“立法院副院長”暨啟思民本基金會董事長江啟臣在“立法院”舉行的“啟思國際高峰論壇—美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係”座談會，在第一、二場次交換間進行幾分鐘致詞。



韓國瑜語出驚人、妙喻橫生，他對於當前兩岸、統獨關係提出“三個圖形說”，第一個圖形是“橄欖球”，這是海峽兩岸70年前形狀，橄欖球形狀是兩頭尖尖、肚子大，當時的“中華民國”“中央政府”可一錘定音、決定一切；若敢提出實踐統一對方，那就會打起來、打得滿地找牙；若提出“台獨”那就是被滿門抄斬。



第二個圖形是“狗骨頭”，台灣後來進展解嚴，統、獨的聲音都能出現，政府解除一些黑名單後，可以在黨外進行運動、提出“台獨”；另一方面則是開放老兵返鄉探親，解除黨禁、報禁等。



第三個圖形“麵條”，他最擔心現在這樣發生的情況，這會讓台灣邁入不可思議的危險浩劫，比如麵條上面，有一頭如奧林匹克的鏈球般特別大，這條麵條沒有穩定的力量，變成非獨即統、非統即獨，那將是給台灣帶來全面性威脅。



話鋒一轉，韓國瑜說，他在雙十節慶典上，是很欣然看到賴清德說“中華民國”生日快樂，他認為“中華民國”正統的力量要壯大，“中華民國”是堅定存在。他覺得“狗骨頭”圖形是最穩定、最平衡、最好的，希望“中華民國”能屹立不搖存在，不僅2300萬台灣人認同，4000萬以上總共海內外華人都認同，這是他對於未來兩岸關係變化的個人淺見，供大家參考，不敢奢望各位在座的俊彥們認同，他是很擔憂麵條狀的。

