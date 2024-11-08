亂！台灣金聯新董座呂政璋就任三天閃辭

台灣金聯公司董事長呂政璋請辭。（照:台灣金聯網站） 中評社台北11月8日電／由台官方政策性成立的台灣金聯公司人事風波如連續劇！曾任蔡政府“行政院副院長”的前董事長施俊吉公開質疑是因“擋人財路”才被撤換，6日並在交接典禮砲轟“不知道我為什麼離開這裡”，未料有“賴友友”之稱，爭議纏身的新董事長呂政璋上任短短三天，8日即宣布因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，自即日起生效。



台灣大學經濟學系教授出身的施俊吉甚受蔡英文倚重，曾於蔡政府出任“行政院副院長”、“金管會主委”，“國安會”諮詢委員、台灣證交所董事長。



施俊吉6日交棒給呂政璋時，不滿遭到撤換，在交接典禮砲轟，“不知道我為什麼離開這裡”，也提到北港工業區土地（原萬有紙廠），金聯把龐然廢墟整形成令人垂涎的4萬坪漂亮土地，不僅成了公司的瑰寶，成了他的懷璧，還引用古文形容自己：“匹夫無罪，懷璧其罪”更再次喊話“董事長任期可以被隨性剝奪，國家資產不容隨便賤賣”。



接任台灣金聯董座的前雲林縣農業處長呂政璋家族爭議不斷，呂家經營的青松樂活科技農業公司涉掏空，又傳出家族合作社承租台糖土地向農糧署申請補助，因無種植事實遭農糧署提出行政訴訟追討2000多萬補助款，呂政璋父親、弟弟因此都潛逃海外，農糧署追討無門。相關事件引發輿論檢討賴清德用人問題，呂才撐2天，8日就請辭董座。



對於外界質疑父親和弟弟積欠農業金庫5千萬元龐大債務，甚至還落跑，受到高層力挺的呂政璋6日還回應，自己不能選擇出身及兄弟姐妹，父親目前都在台灣看醫生，弟弟已很久沒聯絡，他們兄弟在2008年分家，希望不要過度牽扯聯想他的家人，呂政璋 還表示，他不能為他的家人負責，對外界指導都虛心接受，但他也為家人講話他們認真努力，是因為周轉不靈而倒閉，過去自己都在海外，並不清楚他們營運的狀況。

