翁履中：特朗普簡單粗暴但有效 台面對挑戰

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月10日電(記者 俞敦平)美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中8日在2024啟思國際高峰論壇上表示，台灣對美國的認知多來自主流媒體和好萊塢，但忽視了美國鄉村的選民結構與觀點。他認為，特朗普的政策具有“簡單、粗暴、有效”的特徵。對於特朗普再次當選，他預測會以“制台友中”策略平衡台美中關係，通過大規模經濟談判來實現利益最大化，並對台灣的軍售及外交作出具象徵意涵的調整。台灣在面對這樣的對外環境下，需重新審視對美溝通策略，掌握主動。



啟思民本基金會8日下午在“立法院”舉辦‘2024啟思國際高峰論壇-美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係’。論壇分成兩部分，第一場以‘美國大選後的印太地緣政治與經濟’為題，並由對外關係協會會長林永樂主持，資深媒體人陳鳳馨、科克蘭資本董事長楊應超與政治大學外交學系教授黃奎博參與與談。第二場以‘美國大選後的臺美陸三邊關係’為題，由“立法院副院長”暨啟思民本基金會董事長江啟臣主持，和碩董事長童子賢、美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山與談。



翁履中首先指出，台灣民眾多數從主流媒體、好萊塢等影視管道認識美國，忽略了美國鄉村地區的教育水準和政治取向。他分析，美國鄉村地區大學畢業率僅約35%-40%，其中不少來自兩年制學院，因此對“簡單、直接”的政策具強烈共鳴。



針對特朗普政策，翁履中表示，特朗普的策略以“簡單、粗暴、有效”為核心，適合吸引鄉村選民。他以特朗普大選承諾的稅務政策為例，指出特朗普的競選訴求不加稅於小費、退休金和加班費，打動了許多美國鄉下選民。他認為，台灣在理解美國政治時，應當認識到這種政策方式，且特朗普以平易近人的承諾成功吸引了大量支持。

