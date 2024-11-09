童子賢：美中貿易政策　關稅與民粹的矛盾

和碩董事長童子賢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月9日電（記者 俞敦平）在2024啟思國際高峰論壇上，和碩董事長童子賢深入探討美國總統當選人特朗普的貿易與經濟政策。他提出美國關稅政策背後的多重矛盾，質疑特朗普推動的保護主義是否真能有效提升經濟。童子賢表示，美國若過度倚賴關稅，可能加重消費者負擔，進而引發通貨膨脹等問題。而強硬的民粹與保護主義策略，恐損害美國國際領導地位。



啟思民本基金會8日下午於立法院舉辦“2024啟思國際高峰論壇－美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係”。論壇分成兩部分，第一場以美國大選後的印太地緣政治與經濟為題，由對外關係協會會長林永樂主持，資深媒體人陳鳳馨、科克蘭資本董事長楊應超與政治大學外交學系教授黃奎博與談。第二場以美國大選後的台美陸三邊關係為題，由“立法院副院長”暨啟思民本基金會董事長江啟臣主持，和碩董事長童子賢、美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中和淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山參與會談。



童子賢首先批評特朗普自稱“關稅人”或“關稅俠”，表示特朗普的經濟政策重心轉向關稅，但其實這一手段未必能有效刺激美國經濟。童子賢指出，若依特朗普主張，針對中國大陸產品徵收60％的關稅，將對進口產品帶來巨大成本。若將美國零售價為1,000美元的iPhone徵稅後，價格將顯著提升，最終消費者將為此付出更高代價。這樣的政策將直接影響到美國的物價水平，通膨風險隨之增加，美國家庭也將難以承擔日益高漲的生活成本。



隨後，童子賢進一步談到關稅政策的財政意涵。他分析了台灣與美國的關稅收入佔比，強調台灣的進出口貿易額度占GDP比例高，而美國僅有18.8%，顯示美國經濟並不依賴國際貿易。童子賢以此推測，即便特朗普將關稅提升，也難以大幅增加財政收入，實際效果有限。他舉例台灣2023年關稅收入佔總稅收4.4%，並推算美國若同樣仰賴關稅，其增收潛力依然有限。

