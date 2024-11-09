楊應超：台灣別選邊站　對美要不卑不亢

科克蘭資本董事長楊應超。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月9日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮執政，科克蘭資本董事長楊應超8日在一場座談會上表示，特朗普對台灣提出增加軍事“國防”預算、搶走晶片生意、提高關稅等，他認為不是特朗普或美國說什麼，台灣什麼都好，一定要懂得談判，愈對美國低頭、美國愈會提不合理要求，台灣要不卑不亢，中美之間別選邊站，應該要設法運用改善與大陸的關係，更有籌碼。



楊應超表示，特朗普第一任就開打中美貿易戰，特朗普是生意人，看到逆差就不高興。他數十年前就在美國，看歷任美國總統一路以來都會挺中國，一直到特朗普便對中國進行開打，打完貿易戰、再打科技戰。當然半導體是國防、手機電腦的重要一環，在特朗普4年前輸了之後，他其實在今年初就預料特朗普應該又會贏回來，因為民調上都看不到鄉村州的支持度，他對特朗普當選，不感到訝異。



楊應超說，特朗普當選對台灣影響，包括股市一定漲、特朗普要加徵關稅，因特朗普很重視股市，選舉時就有通貨膨脹情形，所以特朗普會要求使用者付費，不會免費駐軍等，要求台灣增加軍購，不過他倒覺得特朗普若提出台灣軍事“國防”預算要占GDP（國內生產毛額）5%、10%，應是亂講的，當然是不會免費，特朗普第二任會比第一任強勢。

