美大選座談會　高雄學界憂半導體產業被掏空

“2024年美國總統大選後美中台關係的新走向與挑戰”8日下午在高雄舉行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月8日電（記者 蔣繼平）美國總統當選人特朗普將重返白宮，因特朗普曾多次指責台灣搶走美國晶片生意，引發各界關注。“2024年美國總統大選後美中台關係的新走向與挑戰”8日下午在高雄舉行，會中也關注台積電未來影響，現場學者認為台積電將直接面臨美國壓力，恐會加速高科技產業外移，主持人義守大學財務金融管理學系教授李樑堅也憂“台灣半導體若跑到美墨，產業再度被掏空怎麼辦？”



“2024年美國總統大選後美中台關係的新走向與挑戰”座談會8日下午在高雄福華飯店舉行，由高雄都會發展文教基金會、南台灣兩岸關係研究協會、中華前瞻青年協會共同主辦，開幕由義守大學財務金融管理學系教授李樑堅、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉、屏東大學教育行政研究所副教授李銘義、中華前瞻青年協會理事長張雅屏、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁等人主持。



座談會也邀集中山大學政治經濟學系教授辛翠玲、高雄大學政治法律學系教授廖義銘、高雄餐旅大學共同教育委員會教授兼院長劉維群、嘉南藥理大學社會工作系教授余元傑、崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授馮國豪、屏東科技大學通識教育中心講師林信雄、樹德科技大學通識教育學院副教授吳建德、革命實踐研究院編審武建華、自由撰稿人沈迺訓等人出席。國民黨籍高雄市議員李雅靜也到場旁聽。



研討會主題針對：展望2024年美國總統大選後對兩岸關係的影響與前瞻、新型態美中台三方關係對兩岸關係之意義與影響為何？美國總統大選後如何影響中國大陸未來的各項行動方針？賴清德就職後南台灣之兩岸人員交流、觀光產業之策進與建議？南台灣專家學者針對兩岸關係之應興應革的建議與觀察等5項來進行討論。

