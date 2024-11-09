連弘宜：烏克蘭無法扭轉戰局投降割地都可能

政治大學國際事務學院長連弘宜。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月9日電（記者 方敬為）針對共和黨特朗普當選美國總統對俄烏戰爭的影響，政治大學國際事務學院院長連弘宜8日出席“國際關係學會”2024年會表示，特朗普已宣示要終結俄烏戰爭，或許可能不會真的如其所言迅速執行，可是停止援烏應是明確走向，當美國停止支持，其他北約成員也會受影響，烏克蘭在沒有辦法扭轉戰局的情況下，很可能只有就現況與俄談和。



2024國際關係學會年會8日在台中召開，本次年會以“新國際政經秩序之重構：軍事、民主、經濟與科技的多重挑戰”為主題，安排專家學者與研究生發表論文，並辦理論壇講座交流。



連弘宜在“俄烏戰爭與俄羅斯”專題討論中，探討俄國在戰爭下的對外政策變化，民族主義與機會主義之間擺盪的現象，並對於美國總統當選人特朗普未來正式就任後，俄烏戰爭的可能走向發表看法。



連弘宜指出，特朗普早在競選時期就已多次宣示要終結俄烏戰爭，只是具體方式截至目前為止尚不清楚，在競選過程當中，也有人問過相關問題，特朗普有回應，從其當選到正式就職還有2個多月，在這段期間就會發揮與俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤倫斯基之間溝通的管道，建議雙方應該要握手言和，所以後續特朗普上任後，俄烏雙方的動態值得觀察。



連弘宜表示，雖然特朗普尚未明確說明終結俄烏戰爭的方法，但坦白講，只要美國不再提供資源給烏克蘭，那烏克蘭自然而然就沒有續戰的理由，因此，特朗普即使沒有相關宣示，只要美國逐漸縮減資源供給，烏克蘭就很難繼續支撐下去。



連弘宜提到，美國若不再支援烏克蘭，歐洲基本上也難以承擔美國所遺留的缺口，美國抽離、北約力有未逮，那俄烏戰爭距離落幕就不遠了。只是戰爭會是以什麼結果告終，還得看俄烏雙方的後續談判。