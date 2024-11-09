陳添枝：中國可三方面超美　美元霸權難撼動

清華大學台北政經學院院長陳添枝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月9日電（記者 方敬為）清華大學台北政經學院院長陳添枝8日出席“國際關係學會”2024年會，以美中霸權之爭為題演講，提及美國未來對中國繼續發動貿易戰是必然，但美國此舉並非只是為了扭轉對中國的貿易逆差，實際上是在限制中國發展，維繫自身霸權。不過從近年中國的因應來看，在軍事、經濟、技術方面，仍有超越美國的可能，唯獨金融較無勝算，美元霸權難以撼動。



2024國際關係學會年會8日在台中召開，本次年會以“新國際政經秩序之重構：軍事、民主、經濟與科技的多重挑戰”為主題，安排專家學者與研究生發表論文，並辦理論壇講座交流。



台灣大學經濟學系教授、清華大學台北政經學院院長陳添枝以“美中霸權之爭：經濟觀點”為題發表演講，他表示，美國未來持續對中國發動貿易攻勢是可預見的走向，由於特朗普過去就是以此來限制中國的發展進程，因此，後續美中貿易戰會越來越激烈。



陳添枝指出，特朗普當年對中國發動貿易戰，表面原因是為了扭轉中美之間長期的貿易逆差，但事實上，美國的整體貿易逆差並沒有因此而減少，美國對中國發動貿易攻勢，實際上是為了圍堵，透過高額關稅、關鍵技術的進出口限制，拖延中方在科技、工業、技術的發展，以維持住美國的領導地位。



陳添枝提到，美中的貿易戰，本質上是制度之間的競爭，中國的改革開放在1978到2018年間，GDP年成長率平均高達9.46%，相當驚人，中國鬆綁計畫經濟政策，開放國內市場和國際市場接軌，利用國際貿易和外資迅速累積資本。



陳添枝指出，在中國執行40年後，美國才發現中國其實開放的多、改革的少，中國並未徹底改革經濟制度，只調整非核心的國內制度安排，以利吸收和利用西方的資源，在經濟方面的核心體制，仍然是以計畫經濟為主導架構，這樣的做法就是讓中國得以在各項領域，尤其是核心的項目發展效率提升，對美國而言是一大挑戰。