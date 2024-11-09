黃奎博：特朗普若對華加高額關稅兩敗俱傷

政治大學外交學系教授黃奎博。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月9日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮執政。政治大學外交學系教授黃奎博8日在啟思國際高峰論壇表示，特朗普若要施壓中國大陸、提高60%關稅，可能導致兩敗俱傷，甚至大陸也可能將對台灣施壓，尤其針對務實的“台獨”工作者，盼中美雙方都能稍微去商量、談判。



身兼對外關係協會秘書長、啟思民本基金會董事的黃奎博表示，從權力的角度看，美國現在的綜合實力是大於中國大陸，中國較處於弱勢，但現在台灣有種民意，是台灣被大陸欺負了、所以就要去支持美國。但他認為，也要看看中國大陸有如何應處方式，大陸採“削弱對方、壯大自己”，有逐步、階段性的腳步，去建立自己的能量與影響力，中國大陸很成功做到。



黃奎博說，中國大陸有提過金磚五國、一帶一路等政策，面對特朗普第一任的霸凌，中國大陸與一些歐洲國家有組成受害者聯盟，關係不會太差，中國大陸更提出人類命運共同體、全球安全倡議等，美國被認為是超級殘酷的現實主義，好像美國都老站在道德制高點一樣。



他說，比如特朗普第一任丟出關稅貿易戰，想要中國妥協讓步，但彼此都能堅守底線、雙方進進退退。不過他是希望，中美雙方應再商量看看，就算買賣不成、仁義在。

