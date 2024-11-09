張福昌：美對台予取予求　源自綠抗中保台

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月9日電（記者 鄭羿菲）美國總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮。淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，特朗普的不確定性已比2016年第一任低，執政風格基本上可以用“滿腦子都是錢”形容，而特朗普多次提到台灣晶片生意、保護費，這種台美關係價碼明確化的戰略清晰，對台灣未必是壞事。



張福昌說，台灣被美國予取予求，是需要認真檢討的，這是因為近年台灣政府為了抗中保台，在缺少對美戰略、兩岸戰略下，必然發生的情形。再加上，台灣當前政府不再走“專家政治”的路線，若不改變，台灣被美國予取予求將是不可逆的結果。



張福昌也說，中美未來在經貿、科技的摩擦仍會持續，若中國大陸願意為此大讓步，台灣就得當心變成被賣掉的籌碼，民進黨政府能不能把握台積電先進製程仍是全球翹楚的籌碼，在台美關係中運作出一番新氣象，大家都在看。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、“中華國土安全研究協會”副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。



張福昌接受中評社訪問表示，特朗普重返白宮對國際關係是個挑戰，但未必全是負面的，畢竟特朗普已不再是2016年的政治素人、大家摸不清特朗普想做什麼，對於所謂特朗普的不確定性，他比較樂觀，現在的特朗普是個很透明的政治人物，執政風格可以用“滿腦子都是錢”形容，當各界只要符合特朗普講求的經濟利益，那什麼事情都好辦，這在特朗普重返白宮後並不會改變。



張福昌說，當然特朗普還是會給全世界很大的挑戰，比如特朗普在競選期間點名“台灣搶了美國的晶片生意”、“台灣要美國保護得繳保護費”、“台灣‘國防’預算應提高到GDP 10%”等，他認為這些是好事，一來特朗普心中很明顯有台灣的地位，二來其實台灣只要有所回應特朗普，雖然不見得要百分之百都順從，但只要大方向順著特朗普，未必是壞事。

