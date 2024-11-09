陳鳳馨：台灣單押美國市場與科技業　風險高

資深媒體人陳鳳馨。（中評社 張穎齊攝） 啟思民本基金會在“立院”舉辦美選後座談會大合影。（中評社 張穎齊攝） “立法院副院長”暨啟思民本基金會董事長江啟臣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮執政，特朗普選前曾提出台灣搶走美國的晶片生意，資深媒體人陳鳳馨8日在一場座談會上指出，台灣現在呈現“窄基市場”，就是單一的台積電公司占比過高、過度只依賴半導體產業，且全面都投向美國市場，導致其他市場全萎縮，未開發任何他國市場，若繼續如此，未來萎縮情形將更嚴重。



曾任中國國民黨文傳會媒體服務部主任的陳鳳馨表示，台灣以前是美國的小老弟，講求台美同盟，但在特朗普當選後，將會出現各種可能性，未來不只是有貿易、商品、服務業等，連同軍事、政治統統都要被納入布局，複雜度很高。其中又以台積電為重。



陳鳳馨表示，台積電競爭力是很強，較不容易受到傷害，但台灣除了台積電外，其他廠商呢？台灣目前已出現窄基市場，窄基市場就是在金融市場中，單一公司占比太高，過度依賴AI半導體產業、還有電子消費產業等，可是在其他市場、傳統產業等，都出現嚴重的萎縮。



陳鳳馨說，台灣半導體產業全面投向美國市場，姑且不說沒投大陸市場，連歐洲、東南亞、中東、南美洲等市場，都沒有任何的開發，恐怕會演變美國一打噴嚏、台灣就感冒，重回上世紀的狀況。台灣要思考如何去做台美談判，面對現實。



面對特朗普揚言對各國課徵10%關稅，陳鳳馨說，現在談判不僅限於經貿，軍事實力、地緣政治等都被要求台灣有沒有能力去創造籌碼談判？若都依賴美國、半導體產業，那其他產業或國家的市場呢？她認為受到影響的產業要要發出很強的聲音，絕對不能夠被損失、犧牲。

