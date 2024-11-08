陸配任“立委”　邱垂正：公職不允許他國籍

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台北11月8日電／台灣民眾黨不分區“立委”名單第15名李貞秀有可能遞補成為第一位陸配“立委”。陸委會主委邱垂正今天表示，擔任公職人員必須放棄其他國家國籍，不管這個國家是否被“中華民國”承認。



邱垂正8日下午出席第7屆“eye台灣win兩岸”短片徵選競賽頒獎典禮，會後受訪做出上述表示。



1973年生，現年51歲的李貞秀從湖南嫁到台灣超過30年，從政前曾在多家電子公司工作，育有5名子女，加入民眾黨成為終身黨員，並投入2022地方選舉輔選團隊，之後被提名為不分區“立委”。



《中央社》報導，邱垂正表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）與由“內政部”主管的國籍法沒有衝突。依據兩岸條例21條規定，中國大陸人士在台灣設有戶籍滿10年，才能夠登記成為公職人員候選人。



邱垂正指出，這是為了保障原籍中國大陸人士在台灣的參政權，以及維護“國家安全”與“自由民主憲政秩序”的條文，所以設有10年條款；倘若選上了，在要任職公職人員時，這就必須適用其他法律，也就是滿足國籍法要求。



邱垂正說明，依據國籍法20條規定，擔任公職人員時，必須放棄其他國家的國籍，任何國家都一樣，不管這個國家是不是我們“中華民國”有承認的與否，都必須放棄當初原國籍，只擁有“中華民國國籍”。



“沒有雙重國籍空間，這是我們國籍法的規定”，邱垂正強調，因為公職人員與國家間有緊密的忠誠與信任關係，不允許公職人員同時兼任其他要職或對其他國家效忠；所以擔任公職人員時，必須放棄原國籍，也就是放棄非“中華民國”的國籍。



邱垂正提到，台灣是一個“民主法治國家”，法律保障國民依法參政權，當事人也要依法在任職前放棄非“中華民國”的國籍；如果說在任職時發生法律適用疑義，或有無法放棄的困難時，應該向主管機關請求協助，也就是“內政部”。



邱垂正指出，法律精神在於避免發生忠誠衝突問題，倘若真有適用性問題，“內政部”一定會加以處理或協助，“我們是一個‘法治國家′，一切依法行政，請她（指李貞秀）尊重現行的法律”。