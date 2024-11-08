北檢復訊黃珊珊　柯文哲提訊一整天

白委黃珊珊從廉政署移送至北檢復訊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押禁見。前台北市副市長、民眾黨籍“立委”黃珊珊8日被廉政署以證人身分傳喚訊問，傍晚5點移送台北地檢署復訊，黃珊珊面對問題均微笑不語。而柯文哲同日也被提訊至北檢，已訊問整日、還押土城看守所。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，認為柯市府圖利京華城高達新台幣111億元。截至目前，京案收押的柯文哲、時任台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民、鼎越開發前董事長朱亞虎、時任柯文哲2024競選總部財務長李文宗等7人中，已有應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲等4人延押、吳順民1人交保、朱亞虎、李文宗等2人待裁定。



繼前民眾黨籍“立委”、柯文哲市長室主任蔡壁如、柯妻陳佩琪被約談作證後，曾參與京華城案3場便當會的黃珊珊，今日上午在“立法院”出席完記者會與院會後，中午赴廉政署約談作證，配合釐清容積率決策過程，也協助釐清相關金流。



檢廉調查，黃珊珊參選北市議員期間曾收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械政治獻金20萬元新台幣；2022年縣市長選舉至2024年“總統”大選期間，有拆成8筆捐款80萬2000元捐給民眾黨候選人，黃珊珊2次共收到10萬元對此，黃日前回應政治獻金皆有如實公開申報，絕無任何不法，每一筆政治獻金都心存感謝。



檢廉認為，黃珊珊曾任北市副市長，曾於2020年間參加過北市議員應曉薇為京華城容積率陳情的3次“便當會”，加上黃是民眾黨高層，是民眾黨主席柯文哲“總統”競選總部的重要幹部，檢廉為釐清柯文哲在京華城容積率案，圖利威京集團的過程，以及柯文哲政治獻金異常金流是否與威京集團有關，認為有必要傳喚黃珊珊查證。黃珊珊日前曾對此回應，當年她是府會總聯絡人，常參與議員“便當會”，會後都交由各局處做後續處理，至於政治獻金都依法申報，並無不法。



黃珊珊中午在廉政署被訊問至傍晚5點，移送至北檢復訊，媒體詢問黃珊珊是否涉及不法？以及京華城土地扣押裁定理由曝光是否不利柯文哲？黃戴著口罩微笑，未回應。