嚴震生：特朗普權力大無制衡　不利台灣

嚴震生接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月9日電（記者 黃筱筠）共和黨特朗普當選美國總統，多許意見認為台灣陷入危險。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，特朗普當選，不確定性很高，除了總統選舉大贏，參眾兩院共和黨又都是多數，州長也是共和黨多數，特朗普有足夠正當性，還有選民授權。“特朗普未來想做什麼就做什麼”，共和黨內也被他馴服，反彈聲音減弱，特朗普如果要對台灣做什麼，找不到制衡力量，美國國會議員也不敢反彈。



他也說，以前美國議會立場比較獨立，現在也成為特朗普應聲蟲。例如來自德州擔任過眾議員外交委員會主席的麥考爾，多次來過台灣，但是當特朗普罵台灣是晶片小偷時，麥考爾也沒有出面替台灣講話。美國挺台議員怎麼都不講話，沒有人幫台灣講話是最糟狀況。



他強調，特朗普又說台灣是桌子上的筆尖，又說台灣偷了美國晶片事業，這些都是要刻意污名化台灣。一旦發生台海衝突，特朗普是可說服選民，“為什麼要幫小偷，台灣又離美國很遠，加上美國又承認一個中國政策，那美國為什麼要幫助台灣？”



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



特朗普當選，俄羅斯總統普丁8日發聲祝福，還暗示台灣以“烏克蘭方式”製造衝突，企圖藉此吸引外部支持。台灣處境會變得更加危險嗎？



嚴震生對中評社表示，首先，要觀察特朗普解決烏克蘭問題，如果是要烏克蘭簽下割地求和的條款，那台灣要注意，烏克蘭和美國有邦交，我們跟美國還沒有“邦交”，美國如果放棄澤倫斯基、放棄烏克蘭，那台灣必須要思考。俄烏戰爭堅持3年，俄國與烏克蘭人口比例沒有兩岸懸殊，烏克蘭可以撐，但是撐這麼久還是被放棄，那兩岸懸殊情況，台灣能撐多久？