劉復國：特朗普任內 台灣必須與大陸對話

政治大學台灣安全研究中心主任劉復國。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月9日電（記者 楊騰凱）政治大學台灣安全研究中心主任劉復國向中評社分析，台海、南海、朝鮮半島三地的問題都處於臨界點，等待美國總統當選人特朗普應對。相信特朗普接下來將要求兩岸克制，台灣盡量不要挑釁，抑制台海走向戰爭。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心歐美研究所所長，現為政治大學台灣安全研究中心主任、政大國際關係研究中心兼任研究員，研究專長包括亞太區域安全、外交政策、美國東亞戰略。



特朗普上次執政時期沒有對外用兵，國際上相對也較無重大戰事，那麼特朗普第二次執政，是否會要求賴清德政府克制，盡量不提如“兩國論”的談話，避免台海升溫？



劉復國表示，特朗普第一任期大家只看到他攪亂很多國際秩序，但是這次特朗普競選過程中，他非常自豪地說，在他任內世界各地沒有什麼戰爭，現在的俄烏戰爭、中東戰爭，都是在拜登任內發生，特朗普藉此展現出他身為全球最大國家的領導人，是有辦法震懾住紛爭，讓問題穩定下來，民主黨的領導人不行，特朗普任內外交相對穩定。

