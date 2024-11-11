特朗普再掀關稅戰　林祖嘉：台灣難承擔風險

中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月11日電（記者 蔣繼平）美國總統當選人特朗普將重返白宮，還提出所有進口到美國的商品徵收10%到20%的關稅，對中國商品徵收60%的關稅。“2024年美國總統大選後美中台關係的新走向與挑戰”8日下午在高雄舉行，現場學者關注恐掀新一波貿易戰，若受到反全球化衝擊，全球現有的貿易組織會更緊密、更排外，中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉擔憂“台灣很難承擔這種風險”。



“2024年美國總統大選後美中台關係的新走向與挑戰”座談會8日下午在高雄福華飯店舉行，由高雄都會發展文教基金會、南台灣兩岸關係研究協會、中華前瞻青年協會共同主辦，開幕由義守大學財務金融管理學系教授李樑堅、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉、屏東大學教育行政研究所副教授李銘義、中華前瞻青年協會理事長張雅屏、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁等人主持。



座談會也邀集中山大學政治經濟學系教授辛翠玲、高雄大學政治法律學系教授廖義銘、高雄餐旅大學共同教育委員會教授兼院長劉維群、嘉南藥理大學社會工作系教授余元傑、崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授馮國豪、屏東科技大學通識教育中心講師林信雄、樹德科技大學通識教育學院副教授吳建德、革命實踐研究院編審武建華、自由撰稿人沈迺訓等人出席。國民黨籍高雄市議員李雅靜也到場旁聽。

