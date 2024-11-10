特朗普怎解決俄烏戰爭？張福昌：斷軍援

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月10日電（記者 鄭羿菲）“美國總統當選人特朗普（Donald Trump）重返白宮，最高興的是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），最擔憂的是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。”淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，若特朗普有意讓俄烏戰爭迅速落幕，中斷對烏軍援將迫使澤倫斯基對俄羅斯妥協。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、“中華國土安全研究協會”副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。



張福昌接受中評社訪問表示，特朗普所說的“上任後24小時內結束俄烏戰爭”，正確來看應該是特朗普有意要讓俄烏戰爭儘速落幕，因為即便美國再怎麼霸權，談判過程也需要多方溝通協調。若特朗普要讓俄烏戰爭落幕，特朗普不會親自向澤倫斯基表達烏克蘭必須要滿足俄羅斯怎麼樣的條件，如割地等，但特朗普有的是手法迫使澤倫斯基自我犧牲。



張福昌說，以目前的俄烏戰爭情勢來看，烏克蘭是被壓著打，俄羅斯處於優勢，德國戰地記者的報導畫面很清楚，烏克蘭現在缺乏彈藥，可以填裝40枚飛彈的攔截系統，只填裝了7枚，而特朗普又是非常現實的商人性格，可能會讓特朗普以烏克蘭戰前國防工業整備不及、防衛能力太差為由，表明這不是美國的問題，美國沒有義務要幫烏克蘭。



張福昌指出，只要特朗普中斷對烏克蘭的軍事援助就會起到骨牌效應，北約國家、歐盟國家，德國、法國、英國就更有理由不再軍援烏克蘭，澤倫斯基就只能摸摸鼻子去思考要做什麼樣的動作、滿足俄羅斯的條件，好讓俄烏戰爭落幕。



張福昌認為，值得注意的是，特朗普的“通俄門”事件，無論真相為何，這代表特朗普與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有一定的交情，即便特朗普在美俄烏談判中必須保持中立，但特朗普心裡應該會更傾向普京。



特朗普未來若在中東衝突中支持以色列，會否進一步引起伊朗反彈？



張福昌表示，伊朗在近期中東衝突的角色，其實已經一再淡化，以色列4月1日空襲伊朗駐敘利亞領事館，炸死了伊朗革命衛隊的指揮官札赫迪（Mohammad Reza Zahedi），而伊朗4月14日發射總計逾300枚的無人機和飛彈報復以色列、以色列7月31日在伊朗首都德黑蘭暗殺哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞（Ismail Haniyeh），伊朗10月1日對以色列發射逾180枚飛彈。這兩起引起國際高度關注的緊張事件後續，以色列都有對伊朗報復，但伊朗選擇淡化紛爭。



張福昌說，伊朗沒有升高緊張情勢，是因為看清現實狀況，真主黨被瓦解、敘利亞總統阿塞德在內戰後還不成氣候，再加上與伊朗關係交好的中國、俄羅斯都有國際問題得解決，較難支援伊朗，伊朗若要升高與以色列的衝突無法達到什麼效果。況且，伊朗還想發展核武技術，以色列的反擊都未攻擊伊朗核設施，為了保住核設施完整，伊朗會在中東衝突中踩煞車，以免引來以色列大規模的反擊。



張福昌指出，若特朗普有意要讓中東衝突儘速落幕，很可能會非常大力地支持以色列，包括軍事、財政與外交援助，讓以色列能迅速達成軍事與政治上的目標，進而結束中東衝突，而特朗普這一套，以色列也會買帳，畢竟特朗普在2017年，直接把美國駐以色列大使館遷到耶路撒冷，承認耶路撒冷是以色列首都，這對以色列是莫大的支持。