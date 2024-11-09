吳伯雄頒發第五十九屆中山學術著作獎　　

財團法人中山學術文化基金會董事長吳伯雄上午主持第五十九屆中山學術獎頒獎典禮，得獎人為清華大學科技發律研究所特聘教授彭心儀、台灣大學中華文化講座教授梅家玲、台灣大學物理系教授蔣正偉、成功大學國際事務長謝孫源。(中評社) 中評社台北11月9日電／財團法人中山學術文化基金會董事長吳伯雄上午主持第五十九屆中山學術獎頒獎典禮，得獎人為清華大學科技發律研究所特聘教授彭心儀、台灣大學中華文化講座教授梅家玲、台灣大學物理系教授蔣正偉、成功大學國際事務長謝孫源。



明年是孫中山逝世百年紀念，中山學術基金會這次特別重印五十九年前、孫中山百年誕辰紀念時特別編印的“國父孫中山先生傳”精裝本八百冊，將分贈中外圖書館以及孫學研究單位與學者研究之用。



在孫中山159歲誕辰前夕，中山學術文化基金會十一月九日上午十時三十分，於公務人力發展學院福華國際文教會館舉行中山學術獎贈獎典禮。吳伯雄特別指出，中山學術獎的學術地位崇高，來自“中央研究院”及各重點大學推薦都十分踴躍，競爭十分激烈。最後能脫穎而出，雀屏中選者，都是在人文科學及自然科學領域研究，出類拔萃、頂尖的研究學者，十分不容易，他特別要表達敬佩之意。



吳伯雄也期勉得獎者能再接再厲，在學術領域報效“國家”社會，並將研究成果教育英才，讓“國家”的生命力紹續不絕。



美國威斯康辛大學麥迪遜校區法學博士、清華大學全球事務長彭心儀，她的得獎著作為“數據化時代的國際經濟法”。



台大中國文學研究所博士、台大中國文學系特聘教授兼中華文明研究中心主任梅家玲，她的著作為“文學的海峽中線”－從世變到文變”。



美國卡內基美隆大學博士蔣正偉得獎論文為“是否可能在大型強子對撞機中觀測得希格斯粒子衰變至一個光子及一個暗光子？”



台灣大學資訊工程博士謝孫源得獎論文為“基於多重最佳解旅行商問題之生態位回歸自適應網路演算法”。



吳伯雄在會中也宣布，該會為鼓勵博士及碩士生持續投入中山思想的研究，去年開始頒發“中山青年論文獎助學金”，計有政治大學、中國文化大學等十一位博、碩士獲得獎助學金。根據獎助辦法，從博、碩士生立志提出研究大綱起，只要獲得教授推薦，經過本會評選，就有機會領取兩年到四年不等的獎助。第二屆也從十一月起受理報名，期許接受獎助同學們能成為中山思想研究的活水。



“國父紀念館”館長王蘭生今天也出席頒獎典禮，明年為孫中山逝世百年，“國父紀念館”與中山學術基金會將合作主辦學術研討會、紀念音樂會等系列活動，彰顯其為國為民的重要貢獻。



1965年孫中山百年誕辰之際，“中華民國各界紀念國父百年誕辰籌備委員會”決定推動興建“國父紀念館”、成立中山學術基金會、編印年譜及孫中山先生傳。孫中山先生傳當年是由傅啟學編撰，這次重印，特別取得其哲嗣、旅居美國的傅家信的授權同意書，使得重印本書圓滿順利，希望重新喚醒社會各界對孫學研究的重視。