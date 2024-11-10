佛光山國際書展曁蔬食博覽會開幕　千人茶禪

“2024國際書展暨蔬食博覽會”9日傍晚於佛光山佛陀紀念館前盛大登場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月10日電（記者 蔣繼平）佛光山佛陀紀念館9日傍晚在菩提廣場舉辦“國際書展暨蔬食博覽會”，開幕式場面盛大共有1200人響應，活動包含千人茶禪、三好音樂會、蔬食攤車市集等，平均年齡10來歲小小茶師引領民眾品茶，靜坐、奉茶，茶與禪，為中國文化不可或缺的元素。



“2024國際書展暨蔬食博覽會”9日至15日於佛光山佛陀紀念館前盛大登場，由高雄市政府與人間文教基金會共同主辦。國際書展暨蔬食博覽會已連辦12年，今年以“啟航吧！經探號”為題，9日開幕式在菩提廣場千人茶禪活動，吸引1200多人參加；另有做好事、說好話、存好心的三好音樂會，薩克斯風、鋼琴交織的悠揚樂聲，引人入勝，今年活動也是首度開館到晚上。



佛光山表示，茶可靜心，亦能養德，茶與禪，為中國文化不可或缺的元素，於佛門中喝茶的最高境界為“茶禪一味”，藉茶觀心悟禪。藉此活動讓大眾透過認識茶的種類、特性、茶具、奉茶、品茶、與收杯，培養專注力及感受力，提煉恭敬心、體會沉靜美感，應用於日常待人接物上；並感受“禪即在生活中”，學習收攝身心，關照每一個起心動念，體會活在當下，做自己心的主人。



開幕式上，佛光山住持心保和尚表示，這場博覽會非常有意義，蔬食環保健康又能把地球照顧好，更重要是慈悲心，書是智慧來源，也是一生最好朋友，俗話說開卷有益，讓內心因書自在，是人生最美的境界。民進黨籍高雄市長陳其邁也表示，獨做一個人、獨明一點理、讀悟一些緣、讀懂一顆心，是讀書的真諦，他邀請大家到佛光山體驗書香和蔬食。佛光山也邀請大眾一起讀好書、食好蔬，今年活動期間從早上9時到晚上8時，現場有近百個書攤及各展館活動。