陳其邁動作大　黃慶源分析背後兩原因

樹德科技大學行銷管理系副教授黃慶源。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月10日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁日前大動作北上“立院”打《財劃法》議題，引發關注。樹德科技大學行銷管理系副教授黃慶源接受中評社訪問分析，陳其邁要開始搶“中央”議題聲量，一是為卸任後政治發展鋪陳，不會只有這一次，另一則是提早布局2026選舉，要順利接棒且要立戰功，加上高雄綠營爭初選的人選目前力道都不太夠，陳其邁也得出手加溫。



黃慶源，台灣中山大學公共事務管理研究所碩士、博士，現為樹德科技大學行銷管理系副教授，研究專長為企業管理、公共事務管理，授課領域有消費者行為、行銷管理、品牌管理、行銷活動設計、推廣與廣告策略等。



“立法院”6日續審《財劃法》修正案，朝野爆發激烈衝突，會議進行約三分鐘。當天前往列席的民進黨籍高雄市長陳其邁會後痛批“邀請我來，結果不讓我講話，啊不就給我裝肖維”，發言與動作引發討論。



長期觀察南部政治氛圍的黃慶源表示，陳其邁自從2018年敗選後就開始營造暖男形象，在高雄表現也很低調、謹慎，這次卻北上“立院”有這麼大的政治動作，還展現過去擔任“立委”的氣勢與語言，不外乎是要透過爭取高雄權益來發揮，想要搶聲量、更要搶表現機會，開始有鋪陳布局2026與未來發展的樣子。



應該不會是第一次，後面一定還會有，黃慶源表示，陳其邁已慢慢凸顯全台性議題的位置，因為未來卸任後要求發展，只有南部支持度沒有用，一定要有全台知名度才行，所以不能只靠南部議題來獲得聲量，更要靠全台議題開始著手，過去一年有靠“演唱會經濟”打出施政知名度，大家都朗朗上口，接著會聚焦個人表現。

