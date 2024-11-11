中評鏡頭：金門朱子祠呈現朱熹軌跡

金門朱子祠外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社金門11月11日電（記者 方敬為）金門縣有座祀奉宋朝朱熹的“朱子祠”，朱子信仰在台灣本島相對罕見，更少有專門祀奉的祠堂，原來傳說朱熹曾多次到訪金門視學，對當地教育水平的提升有很大影響，因此金門人特別設立祠堂紀念之，並登錄文資古蹟，呈現朱熹與金門的歷史淵源。



金門朱子祠，立於1687年，本來是設於浯江書院內，後因為書院原址被徵收為縣丞署，在當地仕紳的倡議下，特別在西側的義學原址，重新闢建為書院及朱子祠。



朱子祠為三開間之歇山重簷建築，四周有檐廊，前有月台伸出，供接詔行禮之用，簡樸莊嚴。現範圍內有1838年的“浯江書院膏火碑記”、“捐克膏火芳名錄”，以及大門上方懸有漢學大師錢穆所題之“朱子祠”匾額，為祠堂內珍貴文物。正殿有朱熹牌位，並有朱熹雕像還原其講學之姿。



金門之所有有朱子信仰，相傳在宋紹興23年、西元1153年間，朱熹擔任同安縣主簿，任內曾多次到金門視學，影響金門文風甚大，因此金門人特別在浯江書院內建祠專祀。



根據祠堂內展示的朱熹資料指出，朱熹在同安主簿任內，泉州府下令他尋訪收集境內先賢碑碣事傳；他到金門尋訪先賢陳淵事蹟；“金門縣志”也記載朱熹在金門太文山下設帳講學。推論當時朱熹年約22、23歲，金門與廈門搖櫓半小時左右即可到達，普遍相信朱熹到過金門。



金門縣府每年還會舉辦朱子冥誕祭典，縣長陳福海曾表示，朱熹是連結兩岸文風的紐帶，視金門的獨特信仰，兩岸一定要將這文化連結起來。

