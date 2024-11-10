許銘春設競辦拚高雄市長初選　未現綠大咖

許銘春提出“小海報”計劃向市民徵求海報牆，迎戰其他初選對手大看板。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月10日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選目前共有5人競爭，相較其他4名現任綠委有現成服務處，2個多月前宣布參選的前“勞動部長”許銘春，10日率先成立競選辦公室。許銘春強調，距離初選還有一段時間，她會堅持參選到底。這場啟用記者會僅邀請民眾與媒體到場，走親子風，沒有政治人物現身，門口有十來盆工商界人士送來的花，政界部分僅見署名前無黨籍“立委”林炳坤所致贈的花籃。



許銘春1965年生，台灣大學法律系畢業，曾為執業律師，因與時任高雄市長陳菊熟識而從政，被視為“菊系人馬”，有“小花媽”之稱。曾任“勞動部部長”、財團法人職業災害預防及重建中心董事長、高雄市副市長、高雄市政府法制局局長、高雄市政府新聞處處長。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，目前綠營黨內市長初選共有5人表態爭取，分別是目現任綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺，以及前“勞動部長”許銘春，形成5搶1局面。高雄是綠營大票倉，通過黨內初選幾乎等於當選保證，因此競爭激烈。



許銘春今年8月宣布參選後，又率先成立競選辦公室，並於10日上午舉辦啟用記者會，活動上邀請民眾帶著小朋友一起體驗親子DIY，用黏土製作“春”字，走溫馨親子風。許銘春辦公室位於前金區中華四路上的一棟商辦大樓的2樓，交流空間、辦公區、會議室、廚房等一應俱全，地點靠近大立百貨。



媒體詢問率先成立辦公室被外界解讀選戰提早開打，另外是否違背賴清德要求的暫勿談論2026初選等問題？許銘春受訪時回應，因為現在她沒有任何官職，其他人選都有服務處，距離初選還有很長一段時間，因此成立服務處來與市民交流，她也定會參選到底。



許銘春表示，面對這場選舉，她無官位、無資源、無樁腳，但是她有願景、有經驗、有衝勁，“三無”的參選人要打“三有”選戰，因此她現場也提出“小海報”計劃，公開向市民徵求海報牆，以迎戰其他初選對手的大看板。