石軍：地緣政治風險增高　產業須預作準備

智邦科技公司執行長暨總經理石軍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月11日電（記者 盧誠輝）美國總統當選人特朗普重返白宮，外界擔憂美國未來可能提高關稅對台灣科技產業產生衝擊。智邦科技公司執行長暨總經理石軍接受中評社訪問表示，隨著地緣政治的風險增高，產業須預作準備，以因應未來產業去全球化進程的加速，並面對可能出現的新商業模式與貿易壁壘，提前做好整體布局。



石軍，西安電子科技大學工學碩士，曾在Juniper Networks、F5 Networks、Cisco等國際公司擔任高階主管，2023年5月被任命為智邦科技執行副總經理兼營收長，首開台灣業界先例擔任科技公司營收長職位，同年8月又被任命為智邦科技執行長暨總經理。智邦科技主要從事網路和通訊解決方案的開發和製造。智邦在台灣、中國大陸和越南設有製造工廠，並在台灣、上海和加州設有研發中心。其產品包括專為資料中心應用設計的100G、400G和800G交換機，以及無線設備和人工智慧加速硬體。



石軍指出，過去一年來世界的變局不斷在變化，地緣政治的風險也逐步增高，不管是美國、亞洲甚至歐洲都變得非常動盪。產業面對世局的各種變化，特別是一些非技術性和商業角度所帶來的風險，都必須快速做出反應。



他提到，從過去的歷史看來，政治的問題一直都是存在的，不是衹有特朗普當選才會對產業帶來影響，面對未來地緣政治的風險與不確定性，確實可能會為產業帶來一些更多的複雜度，但產業總不能坐以待斃，而是要先預作準備，以更長遠的眼光來布局。

