中評觀察：特朗普2.0組閣 台能押到寶？

歐布萊恩去年3月訪台，賴清德在府內會見，並在臉書發文表示:歡迎“全球台灣研究中心”歐布萊恩主席來訪！(賴清德臉書) 中評社台北11月11日電（評論員 林淑玲）CNN9日引述知情人士報導，台灣駐美代表俞大㵢7日在猶他州鹽湖城與特朗普第一任期的白宮國安顧問歐布萊恩餐敘，透過歐布萊恩轉交賀函給特朗普團隊，但未獲雙方證實。民進黨政府現在力拚共和黨抗中指標人物重返特朗普2.0內閣，動作不斷。



賴政府現在緊盯著特朗普組閣，押注台灣大力拉攏的特朗普首任抗中官員能否再度入閣擔任要職。前國務卿蓬佩奧、前白宮國安顧問歐布萊恩、前美國駐聯合國大使海利等人都與台灣關係密切，訪台鼓吹抗中、多買武器。其中，對華鷹派的蓬佩奧、歐布萊恩2021年1月卸任後即遭到中國官方制裁，“個人與家屬禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也被限制與中國打交道、做生意。”這兩人這幾年來勤快的跑台灣，與台灣在華府智庫密切互動，被民進黨奉為座上賓，賴政府這次更有押寶的強烈意味。



不過，特朗普9日晚間透過社群媒體宣布，他不會邀請海利、蓬佩奧入閣。美國政治新聞媒體Politico解讀指出，這項聲明顯示忠誠度對特朗普2.0人事安排的重要性。海利今年曾與特朗普競爭總統提名；蓬佩奧也曾考慮選總統。依照此一訊息，民進黨政府部份期待已落空。

