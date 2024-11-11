中評鏡頭：楊文科、宣明智笑談兩人好交情

楊文科、宣明智10日出席智邦科技企業總部進駐新竹縣AI智慧園區啟用典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月11日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科10日出席智邦科技企業總部進駐新竹縣AI智慧園區啟用典禮，他在致詞時自爆聯電榮譽副董事長宣明智是自己縣長選舉時與推動AI智慧園區的幕後操盤手，宣也回憶當年如何協助新竹科學園區出身的楊登上縣長寶座的經過，言談舉止間充分顯示兩人的好交情。



智邦科技公司10日舉行企業總部進駐新竹縣AI智慧園區啟用典禮，包括楊文科、宣明智、智邦科技董事長黃國修、副董事長韋秋霞、執行長暨總經理石軍等人都到場觀禮。



楊文科儘管因涉嫌圖利建商遭起訴後上周才首次出庭，但面對自己任內重大政績之一的AI智慧園區具體實現，仍不減好心情，致詞時更自爆當初投入縣長選舉與推動AI智慧園區的幕後操盤手就是宣明智，宣協助新竹縣府快速和4家科技大廠簽約，讓AI智慧園區能開花結果，未來預估將創造超過新台幣1千億元的年產值。



宣明智致詞時也開心回應楊文科的讚美表示，楊當初要選縣長時，大家就在想該怎麼幫他，後來楊順利當選新竹縣長，要在竹北市推動AI智慧園區，他也想盡辦法把科技大廠給攔截下來，讓AI智慧園區能就近以高鐵串接台灣科技島，相信往後將有更多發展。



宣明智笑稱，過去他很好奇智邦科技的英文名稱“Accton”是怎麼來的？後來才知道原來是因為“Accton”的發音近似閩南語“會賺”的發音，而且會賺錢不但重要，更重要的是要一噸（ton）一噸（ton）的賺起來，妙語如珠引來現場來賓哄堂大笑，也看得出眾人對AI智慧園區的未來前景相當看好。