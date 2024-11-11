中評關注：王金平鴨子划水為了盧秀燕？

王今平近來頻針對緊張的兩岸關係拋出看法。（中評社資料照） 中評社台北11月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席將在明年改選，時間最快大約落在10月左右進行，現任主席朱立倫爭取連任的態勢明顯，但被視為2028熱門人選的黨籍台中市長盧秀燕會不會挑戰黨魁的命題也備受關注。



之前曾表達支持盧秀燕爭取黨主席的前“立法院長”王金平，近來動作開始變多，似乎正鴨子划水多方佈局，是否為了盧秀燕鋪墊未來選黨主席的基礎，又或者是他可能會親自出馬爭取黨魁，目的是替盧打造2028大位之路良好機制，後續發展將值得關注。



王金平在這一波動作中，最特別的是頻對目前陷入緊張局勢的兩岸關係提出見解。譬如他在日前一場逾百個宗教、民間社團的演講場合，提醒賴清德“兩岸之道，唯和與合”，保持談判迴旋空間，“不要把棋給下死了”，更認為兩岸要回到制度化協商的政治基礎就是“九二共識”。



加上8日王金平出席中華中道領導文化總會舉辦的高峰會時也提及，面對美國大選的新局，台灣最好的適應方式，就是和大陸在和平穩定的狀態下向前推進發展，且應把握大陸目前尚對兩岸民間交流仍維持開放態度的時候，冷卻升溫的爐火，以免被溫水煮青蛙，最終不可收拾。



細究王金平這些有關兩岸的論述，其實和目前朱立倫主政的國民黨中央路線是略有不同，相比之下是更強調經營兩岸的重要性，尤其是重提已被藍營冰凍許久的九二共識等等，就和朱立倫在美國大選結果出爐後，隨即指派代表前往美國希望和新政府相關人士建立關係等等的操作大相逕庭。



支持盧秀燕爭取黨魁再競逐大位的王金平，陸續拋出這些的背後目的，是否在告訴藍營支持者或者是國民黨員，是有另一條和朱立倫略有不同路線的道路可走，確實值得探究。畢竟在賴清德上任後拋出的所謂“中華民國論”，用似是而非的言詞在蠶食藍營論述空間，但目前國民黨並沒端出因應，並無意識到其後的影響是非常深遠。



王金平面對媒體詢問對於明年黨主席選舉是否有想法時雖隨即否認，但他強調目前還是要看盧秀燕對黨主席選舉的態度為何，言下之意其實也是在埋伏筆，畢竟如果盧最終決定不選黨魁，由王代她出征，以確保盧至少競逐2028大位之路前，不會先歷經黨內的廝殺鬥爭，保持這樣的選項彈性存在，對王金平和盧秀燕來說似乎並非壞事。