中評關注：韓國瑜喊“王者歸來”有玄機

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北11月11日電（記者 楊騰凱）針對共和黨特朗普當選美國總統，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜在臉書恭賀他完成“不可思議的王者歸來”，此話一出瞬間引爆話題，輿論開始討論韓是否也能王者歸來挑戰2028？韓國瑜透過恭賀特朗普為2028完成一波議題設定，手法很高明。



韓國瑜身居“立法院長”職務，傳統上“立法院長”必須政治中立，加上“立院”議事成果的成績單，往往不像縣市首長拚建設那樣有感，更不像縣市首長掌握一定的資源分配可以鞏固基層，所以“立法院長”職務儘管位高，卻權輕，鮮少有“立法院長”能成功向大選叩關。



但“立法院長”這個冷灶在韓國瑜的操作下顯得火熱，話題性非常高，儘管藍營內部普遍看好台中市長盧秀燕披掛上陣參選2028，但韓國瑜實質能量更強，這也讓2028藍軍究竟該由誰上陣？埋下一定的變數。



而韓國瑜被譽為“百年難得一見的政治奇才”，他其中一項招牌本領，便是透過簡單易懂的話語，喊出令人民有感的口號。包括2018年參選高雄市長時所喊的“貨出去，人進來，高雄發大財”在內，藍軍其他政治人物像韓國瑜這樣善於以有感口號宣傳的並不多，就像特朗普以一句“Make America Great Again（讓美國再次偉大）”成功深植人心，韓國瑜與特朗普都能成功看準選民的需求，能感受出韓設定議題的功夫確實很有一套。



尤其韓國瑜藉由這次特朗普勝選，喊出了一句“王者歸來”，簡單四個字卻帶有深遠的政治意義，不僅充分形容特朗普重返白宮的氣勢，更帶起韓本人是否也能挑戰2028仿效特朗普再戰大選的潛台詞，這等於是韓提前在為2028黨內初選鋪梗。

