成功大學93週年校慶　賴清德出席校友之夜

賴清德（前排右）與成功大學校長沈孟儒（前排左）合切蛋糕祝成大生日快樂。（成功大學提供） 中評社台南11月10日電／台南成功大學93週年校慶“校友之夜”10日晚間在光復校區中正堂舉行，有來自世界各地的成大校友共同歡度校慶，現場席開158桌，超過1600人參與。賴清德也以成大校友身分到場參加，現場大唱校歌並與校長沈孟儒合切蛋糕。沈孟儒趁機喊話盼給成大機會貢獻所長，賴清德也回應樂見成大幫助台灣未來發展。



成大有22萬校友散布全球，10日校友之夜席開158桌，邀請各地前來的1600人參加。賴清德是成大醫學院學士後醫學系80級校友，曾獲校友傑出成就獎，執政後首度參與校友之夜。賴清德也與成大校長沈孟儒一起切慶生蛋糕，共同舉杯祝賀成功大學93歲生日快樂。



校長沈孟儒表示，未來成大的發展將以區域品牌做好整個大台南的鏈結，進而放眼國際，面對未來能源、人口結構的改變等挑戰，包括台灣在地緣政治扮演的角色，台南正在從文化古都邁向科技新都，成大則邁向百年的階段，未來成大在產業關鍵技術的發展一定不會缺席，並向賴清德喊話希望給成大更多的機會可以貢獻所長。



賴清德上台致詞時也回應“剛才沈校長自動請命，希望政府可以給成大更多的機會，面對‘國家′未來的發展，成大想要對‘國家′社會有所貢獻，我是求之不得，沈校長你放心，未來工作會很多。未來‘國家′發展希望能有成大團隊及全球校友更多的幫忙。”引起在場校友一片歡笑掌聲。



賴清德並指出，成大在歷任校長、師生及校友的努力下已經成為南台灣科技發展與知識的重鎮，除了積極塑造有利於創新的環境，讓學生們能夠在多樣化的課程中發揮興趣、吸引新知，並連結社會各部門，和台灣這塊土地上所有人一起面對各項挑戰，追求進步發展。



賴清德也細數自己在台南市長任內促成的許多重大建設政策，包括文化首都、智慧城市至沙崙智慧綠能科學城，並感謝成大一直是這座城市重要的後盾，貢獻智慧和心力。賴說“今天的台南已經是世界的台南，除了有豐富的文化底蘊並在各項投資下蛻變為科技新城，“台南的發展背後都有著成大的發展與付出。”



成大每年校友之夜的重頭戲將進行畢業60年、50年、40年校友戴帽儀式，合計超過250位校友上台授帽，授帽校友一一與校長合影留念，場面熱鬧溫馨。各地校友接續上台表演每年必唱曲目，“朋友”、“明天會更好”、“成大榕樹下”、“愛拼才會贏”、“期待再相會”等歌曲。賴清德也與歷屆傑出校友合影留念。