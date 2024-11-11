柯妻陳佩琪公布夫妻近10年每年收入總額

陳佩琪在貼文留言處公布的收入總額。（照:陳佩琪臉書） 中評社台北11月11日電／台灣民眾黨主席柯文哲因京華城容積案涉嫌收賄遭羈押禁見至明年1月，柯的妻子陳佩琪9日替柯文哲喊冤後，10日陳佩琪再度發文，不僅公布與柯文哲10年來夫妻“收入總額”，並再度提及檢調約談內容。



陳佩琪10日在臉書發出自己接受媒體專訪的影片連結，並表示這是9月12日她開記者會所講的內容，當天是說明2019年到2023年這5年間她所有可運用的現金，也是她這5年間存款的來源。



另外，陳佩琪公布和柯文哲這10年來的“收入總額”，她說明，這是從每年報稅留下的憑據抄錄下來的，當天記者會時尚未收集完全，因此在今天一併公布，這10年來他們每年的收入總額分別為2015年735.2963萬元（新台幣）、2016年751.5865萬元、2017年629.0905萬元、2018年772.3163萬元、2019年697.9943萬元、2020年655.5667萬元、2021年703.6252萬元、2022年909.7749萬元、2023年542.3236萬元。



陳佩琪進一步說明，周四（7日）約談大約在中午12點多結束，結束前檢察官問她有沒想要再說的，她表示有話要說，還說想要列入筆錄裡，對方也答應了，於是才有了昨天臉書上前半段她寫的那些話。

