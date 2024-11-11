公視TaiwanPlus燒錢　葉元之喊廢掉

藍委葉元之痛批，TaiwanPlus是既傷身體、又達不到效果的平台，應該考慮廢掉。（照片：葉元之臉書） 中評社台北11月11日電／公視“TaiwanPlus”（Taiwan＋）開播迄今爭議不斷，台審計部日前公布報告指出，TaiwanPlus每年預算高達新台幣10億元，目標達成率卻僅1成，未符合行銷台灣計劃目標。中國國民黨立委葉元之10日在臉書發文痛批，TaiwanPlus是個“既傷身體、又達不到效果”的平台，4年要燒58億元，應該考慮把這個平台廢掉。



審計報告指出，計劃總經費高達58億元的TaiwanPlus，2021至2023年度累計編列預算數為28億8305萬餘元，累計執行數27億5305萬餘元，執行率95.49%。然而在歐洲、大洋洲及非洲等地區推廣成效尚待加強。另對在台外籍人士的滿意度調查，TaiwanPlus也未及格。



葉元之表示，TaiwanPlus是民進黨政府成立的國際影音串流平台，宣稱“要讓世界看見屬於台灣的故事、聽到真正發自台灣的聲音”。蔡英文甚至比擬為英國的BBC及日本的NHK，在此宏大目標下，4年編列高達58億元預算。



然而，花了這麼多錢，平台品質卻堪憂，葉元之上TaiwanPlus網頁瀏覽，發現新聞分類中的“台灣新聞”，首則新聞居然是與台灣無關的“巴基斯坦火車站爆炸”，顯然網站分類有問題。原本政府設定App下載目標要達100萬，至今也才約15萬的下載數。



葉元之強調，TaiwanPlus臉書有19萬人按讚、22萬人追蹤，但個別貼文按讚數卻寥寥無幾，沒有任何效果，前4年已花58億元，未來可能花更多的錢，不僅達不到宣傳台灣效果，甚至出現爭議報導特朗普內容，恐影響對外關係，不如趕快廢掉，幫納稅人省錢。



公視昨天聲明表示，TaiwanPlus觀看月均值逐年攀升，總觀看次數已突破2億次；觀眾滿意度調查達80分標準；海外觀眾也逾9成。