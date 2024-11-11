特朗普拒蓬佩奧入閣　介文汲：民進黨狀況外

特朗普發文表示，他不會邀請蓬佩奧及前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）入閣。（照:截自Donald J. Trump Truth Social） 中評社台北11月11日電／美國總統當選人特朗普9日晚間發文表示，他不會邀請前國務卿蓬佩奧及前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）入閣，讓兩人的期落空。台灣前駐紐西蘭代表介文汲表示，民進黨又押錯寶了，顯然就是在狀況外，完全判斷錯誤。



介文汲強調，賴清德就職時，是誰建議邀請蓬佩奧來台灣的？這件事情算不到賴清德頭上，旁邊那些人有點欺負賴清德缺乏認識，會把台灣害慘。情報判斷錯誤，誰建議的誰負責。



綜合路透社、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，特朗普9日晚間在真實社群（Truth Social）平台發文指出：“我不會邀請前大使海利或前國務卿蓬佩奧加入目前正在籌組的新特朗普政府。”



特朗普並未在發文文中說明原因，僅表示“非常享受及感謝先前和兩人共事，感謝他們對我們國家的貢獻。讓美國再次偉大”。Politico報導則解讀指出，特朗普的發文顯示出“忠誠度”在特朗普2.0的人事安排的重要性。



根據《中時新聞網》報導，介文汲10日在中天電視《張雅婷辣晚報》表示，民進黨又押錯寶了，外交即使不能得分，也不能老是犯錯，台灣的安危非常可怕。



介文汲直言，民進黨這幾年把蓬佩奧捧這麼高，結果是特朗普不喜歡的人，難道不知道嗎？對外工作顯然就是在狀況外，完全判斷錯誤。