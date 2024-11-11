俞大㵢請歐布萊恩轉賀函？沈富雄發現三怪事

台駐美代表俞大㵢。（台駐美代表處提供資料照） 中評社台北11月11日電／美國總統當選人特朗普將重返白宮，外傳國務卿人選之一的歐布萊恩（Robert O＇Brien）7日與台駐美國代表俞大㵢在鹽湖城餐會，美媒CNN報導，台灣請歐布萊恩轉交正式賀函給特朗普團隊，雙方都未證實。對此，前“立委”沈富雄10日就質疑，“俞大㵢要交這封信給歐布萊恩，怎麼不在華盛頓交呢？怎麼跑到鹽湖城呢”？同時沈富雄更列出三件他發現的怪事。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄10日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，第一、賀電是一個文書，俞大㵢要交這封信給歐布萊恩，怎麼不在華盛頓交呢？怎麼跑到鹽湖城呢？台駐美代表要跑這麼遠，才能見到歐布萊恩很奇怪；第二、這不是賀電，是一封信；第三、在所有賀電裡面，最後給出賀電的是俄羅斯“總統”普京（Vladimir Putin），台灣的這封信，比這最後一封賀電還慢。



沈富雄接著說，“我覺得當年蔡英文有打電話，是不是有經過仲介？付過仲介費的，賴清德也可以如法炮製，但他的外交團隊謹小慎微、猶豫不決”。賴清德怕抓不住特朗普的心，現在如果貿然恭賀他，特朗普的態度上如果有一點不符合國際禮節，那台灣很難看。賴清德心裡擔心是這個，現在確定可以了，就算難看了也不會難看到哪裡去。