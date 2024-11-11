公視新聞稱特朗普重刑犯　藍綠促官方究責

公視委外記者，在美國大選結果確定後竟說“美國選擇了重刑犯”。朝野呼籲公廣集團重視及究責。（王鴻薇臉書） 中評社台北11月11日電／台灣公營媒體“公共電視”所屬的英語頻道“Taiwan Plus”報導美國總統大選結果，將美國總統當選人特朗普稱為“重刑犯”而引發爭議。儘管事後已經下架，朝野“立委”連日炮轟非常不恰當，有可能導致不必要的誤會，甚至影響台美關係。呼籲“文化部”與公廣集團要重視，並且一定要有人負責和公開道歉。



中國國民黨“立委”王鴻薇8日在臉書指出，從罷免國民黨基隆市長謝國樑到嗆特朗普，我們真的需要充滿意識形態、毫無新聞專業的公共電視台嗎？美國總統大選剛結束，共和黨特朗普順利當選，然而公視Taiwan plus一部針對美國大選的影片卻被許多新聞從業人員痛批，充滿政治立場毫無專業，甚至選後還偷偷下架。片中公視的委外記者，在確定結果後竟說“這次選舉將會成為一個歷史時刻，美國人到底會選出一個女性“總統”，還是一個被定罪的重刑犯？看來美國選擇了重刑犯…”等語，令新聞人質疑， 這竟然是我們公共電視台的報導？



根據台媒報導，民進黨“立委”賴瑞隆表示，這樣的報導非常不恰當，公共電視應保持一定的中立性，特別應該避免在美國總統大選中有過多個人觀感與評價。這是世界各國公廣集團必須把持的原則，且也會影響到台灣的利益，Taiwan Plus必須更加謹慎。

