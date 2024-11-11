廖俊智提報告　盼解凍兩岸交流預算

廖俊智。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月11日電（記者 俞敦平）“中研院長”廖俊智今日於“立法院”教育及文化委員會上進行年度業務報告，在報告持續推動國際合作和學術人才培養，也特別提到在兩岸學術交流方面，部分預算暫時凍結，已依規定提交相關報告，希望能順利解凍相關預算。



11日上午，“中研院長”廖俊智應“立法院”教育及文化委員邀請列席報告業務概況並備質詢。



廖俊智首先提到今年7月成功舉辦的第35次院士會議，是疫情以來首次全面實體召開，共有200多位院士參與，並選出26位新院士及2位名譽院士，創下新高。



廖俊智接著指出，“中研院”今年成立了AI推動辦公室，以加強AI技術在科研中的應用，並舉辦多場相關研討會。重要研究成果包括：原子與分子科學研究所開發次世代細胞熒光標定技術、地球科學所與德國合作研究中層地震分布影響、生物多樣性中心與多國研究團隊合作研究氣候變遷的速度模式等。此外，“中研院”的肥胖對抗新技術、胚胎發育研究、及蛋白質糖基遮蔽效應等研究也取得突破。



在人文社會科學領域，廖俊智指出，“中研院”出版了多部專書，並與台灣歷史博物館簽署合作備忘錄，共同推動文化典藏與教育推廣。為推動原住民學術研究，“中研院”持續支持原住民族研究培訓計劃，今年已有兩名原住民碩士生受到獎助。

