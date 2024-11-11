台能源結構調整不如預期　洪孟楷質詢廖俊智

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”洪孟楷今日在“立法院”教育及文化委員會質詢“中研院”院長廖俊智，關注台灣在能源政策和2050淨零碳排放目標，他批評，政府原承諾用燃氣發電取代燃煤，但目前燃煤電廠並未如預期逐步關閉。



“中研院”長廖俊智11日應“立法院”教育及文化委員會邀請列席報告業務概況並備質詢。



洪孟楷首先提到，台灣在現有能源結構下仍以火力發電為主，究竟能否實現2050年淨零碳排的承諾，並指出當前再生能源的比例尚未達到理想目標，夜間的火力發電比例甚至高達九成以上。



洪孟楷指出，美國總統當選人特朗普可能主導美國退出巴黎氣候協定，引發全球對淨零碳排政策的關注，並可能影響台灣的能源政策，尤其是台灣現階段仍依賴高碳排放的燃煤電廠。他批評，政府原承諾用燃氣發電取代燃煤，但目前燃煤電廠並未如預期逐步關閉。



廖俊智回應稱，燃煤與燃氣的碳排量差異大，燃煤排碳量約為燃氣的兩倍，因此國際上普遍採用以燃氣取代燃煤的策略，將其視為達成淨零排放的過渡手段。廖俊智進一步比喻能源政策如同航海，無法走最短路徑，須避開種種“風險領域”，需從技術與社會條件兼顧的角度來設計。

