綠不願確認財委會議事錄　藍阻官員上台報告

藍委上前搶財委會召委賴惠員的麥克風。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月11日電（記者 張嘉文）“立法院”財政委員會日前由中國國民黨召委陳玉珍在混亂中將“財政收支劃分法”修正草案送出委員會，但本周由民進黨“立委”賴惠員輪值主席，綠營再度發動杯葛，提案主張上周會議的議事錄無效。



在冗長的程序發言結束後，賴惠員仍不宣布確認議事錄，也因藍委屬於多數而未處理提案，直接推進程序，要請今天受邀前來的官員上台報告並備詢。此話一出引起現場藍委們的抗議，直接霸佔備詢台，阻擋官員上台，並衝上前要搶賴惠員的麥克風，阻擋她繼續主持議事，雙方爆發一波肢體衝突，最終賴在混亂中宣布委員會暫時休息，衝突才暫時平息。



民進黨“立委”吳秉叡主張，上周財政委員會的會議嚴重違反議事規則，因此審查無效，議事錄不該予以確認。



陳玉珍則回擊，現在說審查時間衹有3分鐘的人，就是沒看會議通知。上周的會議是三天一次會，從上周一就開始審查《財政收支劃分法》，周一就登記五輪發言，發言到沒人再發言為止，當天就進入法案討論，有50多位民進黨“立委”都上台發言，周三的會議只是休息後的再開會，說沒有討論根本是胡說八道。



國民黨“立委”李彥秀則批評，現行的“財劃法”就是一個不公不義，毫無正當性的版本，唯一的受益者衹有賴清德“集權又集錢”，讓執政黨可以為所欲為，到地方大撒幣、大綁樁，民進黨政府消極不提對案版本，杯葛財劃法的修正，就是“全黨護賴清德一人”，罔顧台灣人民的利益。