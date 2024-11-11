台中議員林昊佑：民進黨能源政策讓台陷險境

無黨籍台中市議員林昊佑（右）。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月11日電（記者 方敬為）台中火力電廠（中火）增建燃氣機組案，近日引發藍綠互槓，綠營稱增加燃氣機組、保留燃煤機組是基於“國安”考量；藍營則反指能源集中在台中更不安全。無黨籍台中市議員林昊佑今天質詢指出，大家都搞錯重點，先不論能源集中問題，民進黨要將主力放在燃氣發電，問題更大，台天然氣仰賴進口，被封鎖就斷氣，綠營的能源政策本身就是“國安”危機。



中火二期新增燃氣機組案，日前通過環評，由於未如第一期“增1燃氣機組拆1燃煤機組”，而是“增4只拆2”，引發爭議。“經濟部”對外表示，保留燃煤機組備用，是基於能源與“國安”考量。國民黨籍台中市長盧秀燕則不認同稱，能源過度集中在台中，反而更成為攻擊標的，更不安全。相關議題近期引發藍綠互槓。



林昊佑11日在台中市議會業務質詢指出，中火的安全問題，大家都搞錯重點了，姑且不論燃氣機組與燃煤機組是否過度集中在台中市，最大問題在於，未來民進黨政府要將50%的發電量壓在天然氣發電，但台灣的天然氣自產率卻不到1%，幾乎是完全仰賴進口，而天然氣的儲備量衹有8到10天，只要天然氣進不來，就無法發電，民進黨錯誤的能源政策讓台灣陷入險境，本身就是大危機！

