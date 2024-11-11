廖俊智表態　台灣不應排除核電

廖俊智。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月11日電／美國總統當選人特朗普明年一月就任後，可望宣布退出巴黎氣候協定。“中央研究院”院長廖俊智今日在“立法院”答詢表示，這對全球2050年“淨零碳排”目標造成衝擊，各國都要提早因應。他也提到，台灣不能放棄任何減碳的機會，核電不能排除，地熱、去碳燃氫技術應該持續發展。



蔡英文任內曾提出“2025非核家園”目標，賴清德競選期間亦承諾延續此政策，預計於2024年7月及2025年5月陸續除役核三1、2號機。



《中時新聞網》報導，廖俊智今天到“立法院”教育及文化委員會進行“中研院”院務報告，民進黨“立委”林宜瑾質詢指出，特朗普當選美國總統，日本學者小笠原認為局勢有利中國大陸，對台灣則是挑戰。她問廖俊智，怎麼看待美國大選後帶來的挑戰？



廖俊智回覆，國際環境非常複雜且瞬息萬變，台灣要審慎以對，必須強化各方面的能力，才是台灣安全的最重要保障。



國民黨“立委”洪孟楷質詢指出，特朗普明年1月上台後，將退出巴黎氣候協定，這對全球2050年“淨零碳排”的目標是否有影響？此外，中火二期新增4部燃氣機組，環評承諾拆2部燃煤機組過關，台中市長盧秀燕要求比照一期“增二拆二”，他問廖俊智怎麼看待台灣能源大量倚賴燃煤發電的現象？



廖俊智回應，美國若再度退出巴黎氣候協定，這對2050“淨零碳排”的目標確實造成衝擊，現在國際上都對此議題作出反應，學界、政治人物也都非常關心後續發展，“我國”也應該提早因應。

