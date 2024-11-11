金門翻船案釀2死“監察院”糾正“海巡署”

大陸漁船因金門巡艇登檢翻覆，造成4人落海，其中2人死亡。（照片：台海巡署） 中評社台北11月11日電／大陸漁船2月14日在金門翻覆釀2死、2生還。台“監察委員”賴鼎銘今天說，“海巡署”在金門海域取締“三無船”未依規定錄影及通報，導致翻船事件事實難以還原，正當執法反遭挑戰，“監察院”認有重大違失予以糾正。



今年2月14日下午1時許，一艘大陸籍漁船載4人越界闖入金門海域，“海巡署”人員追緝過程中，該漁船翻覆釀2死、2生還。海巡巡防艇長和駕駛被依過失致死罪送辦，金門檢方調查後，認定罪證不足不起訴。



“監察委員”賴鼎銘、郭文東、浦忠成11日透過新聞稿表示，“海巡署”2月14日在金門海域取締三無船（無船名、無船舶證書、無船籍港口登記）越界過程，發生漁船翻覆事故，因疑未全程蒐證錄影而引發責任釐清爭議。



“監察院”內政及族群委員會7日審議通過賴鼎銘、郭文東及浦忠成所提調查報告及糾正案指出，“海巡署”在取締過程中明確違反“海岸巡防機關海域執法作業規範”等許多規範，核有重大違失。



“監委”表示，“海岸巡防機關海域執法作業規範”、“岸、海聯合勤務巡防區指揮部勤指中心實施計劃”及“海岸巡防機關狀況通報作業程序”對於全程蒐證及通報都有明文規定，但“海巡署”卻沒有確實進行錄影蒐證及通報，已明顯違反多項規定。



“監委”說，本案CP艇是單獨執勤，未遵循子母艇共勤原則。“海巡署”在管理層面難辭其咎，導致本案責任無法釐清、事實難以還原、正當執法反遭挑戰，“監察院”依法糾正“海巡署”。

