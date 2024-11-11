提高對美軍購？李彥秀：支持該花的防務預算

藍委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月11日電（記者 張嘉文）美國總統當選人特朗普曾稱台灣應支付“保護費”。美台商業協會（會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）接受路透社訪問表示，台灣將嘗試提出大規模軍購計劃，並著手與特朗普政府交涉，這將是重要的大手筆交易，且時間點可能就在明年的第一季。中國國民黨“立委”李彥秀今天表示，該花的預算我們都支持，但能不能買到我們要的軍購，能不能如期交貨，這才是該關心的事。



目前也是國民黨副秘書長、文傳會主委的李彥秀強調，全世界都在討論因應特朗普當選的灰犀牛效應，賴清德應花更多時間來因應，召開“國安會議”討論後續，無論是軍購、關稅造成總預算的衝擊後續如何去因應，多花一些心思，減少內耗。



李彥秀今天在“立法院”受訪時對此表示，特朗普的核心利益其實就是美國優先，接下來特朗普在選舉期間的競選政見，無論是台灣要付保護費也好，對全世界增加關稅也好，甚至包括希望台灣防衛支出增加到GDP10%（目前約2.5%），在他就職後有多少會落實，現在必須密切關注。



李彥秀說，尤其是“國防”預算增加到GDP10%部分，依目前台灣的財政負擔來說根本不可能，她認為民進黨政府現在針對特朗普當選帶來的灰犀牛效應，造成的各國的影響，應再多花點時間召開“國安會議”來因應。



李彥秀強調，美國是我們重要“友邦”，該花的預算我們都支持，但能不能買到我們要的武器裝備，能不能如期交貨，這才是在野黨“立委”關心的事情，但執政當家的賴清德在這一塊完全無法給答案，到時候如果真的再增加預算，必須好好說清楚。