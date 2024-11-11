財委會空轉一上午　綠召委喊休息讓官員先撤

在財委會現場枯等一上午的大批部會官員，起身收拾資料離去。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月11日電（記者 張嘉文）“立法院”財政委員會日前由中國國民黨召委陳玉珍在混亂中將“財政收支劃分法”修正草案送出委員會。但本周由民進黨“立委”賴惠員輪值主席，綠營再度發動杯葛，提案主張上週會議的議事錄無效。藍綠為此爆發口角，會議一上午空轉。中午12點，綠召委賴惠員宣布會議休息，並要現場官員先回去，等待通知再來現場。



由於賴惠員遲不處理提案，也不宣布確認議事錄，短暫休息後又企圖推進委員會程序，要求受邀官員上台報告。藍營發動反制，藍委賴士葆一度將要走上台的“行政院”副秘書長李國興拖走，讓其他綠委衝上前幫忙官員解圍，並大喊“賴士葆打官員”！眾藍委也圍上來幫忙，要求官員回座，不能上台報告，否則是違反議事程序。



最終在雙邊僵持不下後，時間接近中午12點，賴惠員隨即宣布會議休息，並要現場官員先回去，等待通知再來現場。在現場枯等一上午的大批部會官員才敢起身收拾資料離去，綠委隨後也離開高喊會議休息，要藍委好好守住現場，坐好坐滿。委員會最後只剩下藍委仍在現場召開記者會批評綠營刻意杯葛財劃法，讓會議空轉一上午。



“立法院”財政委員會今天邀請“行政院”副秘書長李國興、“主計總處”主計長陳淑姿、“審計部”審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。