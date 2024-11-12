杜震華：特朗普再啟貿易戰或使中國更強大

中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月12日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）選前曾提出將對全球進口商品徵收10%至20%的關稅，尤其對自中國進口的商品課徵60％的高關稅。中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華接受中評社專訪表示，特朗普若提高進口關稅，將會再度提高美國通貨膨脹，民怨沸騰最嚴重影響政權。此外，中國勢必也會反制提高美國商品關稅，美國關稅增加也有利於中國出口，或會使中國愈來愈強大。



此外，杜震華也提醒，美國繼續壓迫台灣台積電、韓國三星等晶片製造商，不讓他們超越美國英特爾Intel，要將他們的先進製程移入美國，因應國防等安全需要。台灣也要想到，恐怕3年後也被升高關稅，如不配合美國，半導體產業搞不好被課200至300%關稅也說不定。



杜震華，出生於雲林，祖籍四川萬縣（今重慶萬州），美國約翰霍普金斯大學經濟學博士，歷任“國大代表”、“中央研究院”經濟研究所副研究員、台灣大學“國家發展研究所”副教授、商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事。



杜震華指出，特朗普若用大幅提高關稅這樣激進、直接的手法，將使中美繼續邁向長期的激烈鬥爭。其實特朗普並沒有將經濟學學好，不知道其他更好的方法，只將關稅的效果看得很重，幫特朗普規劃關稅政策的人是不懂經濟、只學法律，課高關稅其實是笨方法，不見得能達到目的，會使其他國家進行反制報復，比如中國也會立刻提高美國進口商品關稅，反而對美國衝擊更大，中國將愈來愈強。

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杜震華說，特朗普將對全球課高關稅，與美國友好的國家可能課10%，不夠友好就課20%，對中國則是60%。但歷史殷鑑不遠，回溯1930年時任美國共和黨籍總統胡佛（Herbert Hoover）面對經濟問題，推出斯姆特–霍利關稅法案（The Smoot–Hawley Tariff Act），那時美國祭出的高關稅法案比特朗普提出的還高，豈料造成更惡劣的影響，經濟大蕭條，其他國家用更高的關稅報復美國，全球貿易量都下降，德國無法靠出口賺錢付第一次世界大戰的賠款，以致納粹希特勒（Adolf Hitler）上台，間接造成第二次世界大戰。



杜震華向中評社分析，特朗普也許是選舉語言，但要了解其實光想課中國30%關稅，美國國內的通膨就會上升，聯準會Fed為降低通膨，被迫要提高基本利率，美元將會變強，但反而對美國出口不利，無法減少貿易逆差，處理不好更將會招致民怨沸騰，處理不好更會影響政權，共和黨恐又要面臨下台。



他表示，中國更可以對其他國家增加貿易量，甚至一樣還是能從墨西哥途徑，將墨西哥做為原產地，將零組件商品再進入美國，因北美自由貿易協議NAFTA，可避免產生關稅，其他國家也都會將零組件都由墨西哥途徑到美國。加諸美國自己的出口量減少，那對自己的經濟成長會好嗎？能獲利多少？



他說，美國這幾年也都大量投資在AI高科技，若AI發展速度漸漸穩定下來，出口不增加了，美元升值影響出口，又面臨中國大陸繼續在全球各地、墨西哥、南亞等地布局，美國經濟不見得會好，整體發展會很有限。



他強調，無論共和黨或民主黨，都想要強烈壓制中國，民主黨是小院高牆策略，特朗普是直接又激烈，但面對如何有效控制國內通膨，以及美國人民生活困難壓力愈來愈高，對中國課60%關稅又無法達到讓美國再度偉大的目的，是否為好事？