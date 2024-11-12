杜震華：台灣只押寶美國將蒙受很大損失

中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月12日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）選前曾批台灣搶走美國晶片生意、並要求台灣增加防衛預算、付保護費等。中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華接受中評社專訪表示，特朗普是商人，只在意美國利益，並不關心兩岸打不打仗；台灣若只押寶、全面配合美國，恐造成很大損失，應在大陸、美國間左右逢源，別選邊站，只是民進黨執政很難有這樣的局面。



杜震華，出生於雲林，祖籍四川萬縣（今重慶萬州），美國約翰霍普金斯大學經濟學博士，歷任“國大代表”、“中央研究院”經濟研究所副研究員、台灣大學“國家發展研究所”副教授、商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事。



杜震華說，長期以來，許多專家學者都建議，台灣政府要左右逢源，對台灣才有利，不要選邊站，就像早年的泰國，在英、法之間處於中立，沒被殖民。台灣最理想的狀況就是走這樣的道路，可擔任中美之間的橋樑，只是民進黨執政，要達到這樣狀況非常困難，加上特朗普上台又更困難。他認為再困難，都該朝中間去努力，台積電也不應全面配合美國，對於先進製程、生產線移入美國、增設第二廠等，都可想辦法把把時間往後拖，台官方也該幫忙爭取一些與空間。

