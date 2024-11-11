公視拿柯上銬照宣傳打貪　吳春城怒嗆下架

隸屬“文化部”的公共電視TaiwanPlus網站“台灣打擊貪腐”專題，竟選用柯文哲上銬照片為主照，引發民眾黨不滿。（TaiwanPlus網站） 中評社台北11月11日電／公視經營的英語頻道Taiwan Plus報導美國大選，將美國總統當選人特朗普稱為“重刑犯”而引發爭議。其網站宣傳“賴政府”打擊腐敗，在“台灣打擊貪腐”精選主題中竟用台灣民眾黨主席柯文哲上銬照片為主照。對此，民眾黨“立委”吳春城認為公視已嚴重違反媒體新聞中立以及無罪推定原則，對公視予以譴責，並立即發文給“文化部”及公共電視文化事業基金會，要求立即將柯文哲上銬照片及不當新聞撤下，並對此事在14日12時之前回覆書面說明。



媒體報導，吳春城指出，身為公廣集團的公視違反新聞中立事件層出不窮，先前在台語新聞報導中，對於罷免基隆市長謝國樑的“拆樑行動”，以完全不符比例的報導內容，形同在宣傳、支持“罷樑”，遭到質疑及批判。



吳春城表示，最近所經營的英語頻道TaiwanPlus又被人發現，記者以“重刑犯”稱呼美國總統當選人特朗普。此外，TaiwanPlus網站宣傳“總統”“賴政府”打擊腐敗，並在“台灣打擊貪腐”精選主題項目，以柯文哲上銬照片當作首圖，內容一面倒地都是不利柯文哲案的相關新聞，凸顯出標榜“全民的公共電視台”已淪為當權者打擊政敵的大外宣工具。



吳春城說，類似事件不停發生代表公視內部新聞控管已經出現大問題，因此，他要求公視立即將相關不當新聞、圖片下架、更換，同時也正式發文給“文化部”以及公共電視文化事業基金會，要求對此事做出說明，及檢討改進措施。



民眾黨“立委”張啟楷也質疑，Taiwan Plus身為國際媒體竟然無視新聞專業，對於柯文哲事件完全違反無罪推定原則，公共電視在新聞製播方面應該做為所有媒體楷模，不能淪為綠媒或政黨打手。



民眾黨團總召黃國昌也痛批，全民的公共電視台竟淪為當權者打擊政敵的大外宣工具，這不僅是所謂國家通訊社的自我墮落，更顯示“賴政府”儼然把自己當成獨裁者。